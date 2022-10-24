Российский аналог Coca-Cola начали экспортировать в Казахстан и Узбекистан

«Очаково» начал экспортировать CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» начал экспорт CoolCola, Fancy и Street — российских аналогов американских брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite — в Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Первые партии прибыли в эти страны в октябре. В Казахстане напитки поставляются практически во всех существующих форматах: в алюминиевой банке и стеклянной бутылке 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках объемом 0,5, 1,5 и 2 литра. Они будут реализовываться в точках розничной торговли и в крупных торговых сетях. В Узбекистане продукция пока представлена в объеме 0,33 литра и продается в оптовых и розничных торговых точках, а в планах есть расширение на сети «Корзинка», «Макро» и «Азия».

Гендиректор предприятия Юрий Антонов заявил, что развитие экспортных рынков будет идти одновременно с российским, и пообещал продолжить инвестировать в это направление. По данным самого «Очаково», компания является крупнейшей в своей отрасли без участия иностранного капитала.

Производство CoolCola, Fancy и Street началось в марте 2022 года после решения американской Coca-Cola Company приостановить деятельность в России на фоне начала военных действий на Украине. К августу новинки «Очаково» поступили в продажу во всех форматах упаковки, ранее выпускаемых транснациональными компаниями.