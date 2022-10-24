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08:30, 24 октября 2022Забота о себе

Названы правила безопасности при сексуальных ласках руками

Врач Селихова посоветовала воздержаться от сексуальных ласк пальцами при ранах на руках

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексуальные ласки, при которых половые органы стимулируются пальцами, безопасны только в том случае, если на руках нет ран, объяснила гинеколог-эндокринолог центра женского здоровья REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные правила безопасности при фингеринге.

Также, по мнению Селиховой, лучше воздержаться от ласк, если на коже есть порезы, раны или гнойно-воспалительные процессы, например, около ногтевой пластины после неудачного маникюра. В противном случае может произойти заражение наружных половых органов и появится гнойная сыпь — стрептодермия.

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Кроме того, врач посоветовала соблюдать личную гигиену. Перед фингерингом стоит не только вымыть руки, но и принять душ. Это необходимо, чтобы на слизистые оболочки не попали патогенные бактерии и вирусы.

Занести инфекцию можно и при проникновении пальцев сначала в анальную область, а после в вагинальную — микрофлора перемешивается, из-за чего повышается риск возникновения у женщины таких гинекологических заболеваний, как молочница, бактериальный вагиноз

Мария Селиховаврач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья REMEDI

В то же время, как отметила Селихова, заразиться инфекциями, передающимися половым путем, во время фингеринга практически невозможно.

Ранее врач Мелисса Кан назвала способы получить удовольствие от анального секса. Она предупредила, что к нему нужно тщательно готовиться, а во время самого процесса использовать смазку.

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Наталья Обрядина
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