В России зафиксировали рекордную разницу между экспортом и импортом

Профицит торгового баланса России вырос до рекордных 251 млрд долларов

За период с января по сентябрь текущего года положительное внешнеторговое сальдо — то есть разница между экспортом и импортом — составило рекордные 251 миллиард долларов. Соответствующие оценки привел первый замглавы руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, его заявления цитирует «Интерфакс».

Объемы импорта оцениваются в 180 миллиардов, экспорта — в 431 миллиард долларов. Годом ранее внешнеторговое сальдо фиксировалось на уровне 130,3 миллиарда — профицит торгового баланса, таким образом, вырос почти в два раза.

Давыдов объяснил, что за девять месяцев примерно на 15-16 процентов упал импорт, и по стоимости, и по весу. Экспорт в физическом объеме снизился, однако в стоимостном вырос, «по вполне понятным причинам» — из-за подорожания энергоносителей, пояснил замруководителя ФТС.

Актуальные цифры по торговому балансу коррелируют с майскими ожиданиями западных экспертов по итогам года — 250 миллиардов долларов. Как заявлял в октябре российский президент Владимир Путин, Россия при этом готова покупать европейские товары, но эти страны «сами не продают» их, вводя эмбарго. Санкции, ограничивающие поставки, последовали за началом военной операции Москвы на Украине.