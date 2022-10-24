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09:52, 24 октября 2022Среда обитания

Сын Газманова назвал город России с самыми целеустремленными людьми

Певец Родион Газманов назвал Москву городом с самыми целеустремленными людьми

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Сын российского певца Олега Газманова Родион назвал Москву городом, где живут самые целеустремленные люди в России. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Газманова попросили определить, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По словам артиста, обычно в столичных городах коренное население составляет самую маленькую долю. Он уточнил, что многие люди приезжают реализовываться в Москву и оставляют свои родные города.

«Ведь любой человек, который хочет бросить свой город, отрезать корни и поехать себя реализовывать, приедет в Москву. Поэтому тут живут самые целеустремленные люди в стране. В этом отличие от других городов. Кроме того, это люди, которые привыкают к очень высокому темпу жизни. Многим некуда отступать», — объяснил Газманов.

Ранее российская актриса Стася Милославская рассказала, что москвичи из центра города отличаются от жителей спальных районов желанием наряжаться. По словам Милославской, ей трудно назвать качества, которые бы соответствовали всем жителям столицы.

Нина Ташевская
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