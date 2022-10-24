В России рухнули продажи MacBook

«Ведомости»: продажи ноутбуков Dell и Apple упали на 80 процентов в России с начала года

В России рухнули продажи компьютеров американских производителей. Об этом сообщают «Ведомости».

По оценке аналитиков «Марвел-дистрибуции», с начала года на российском рынке упали продажи ноутбуков брендов Apple, Dell и HP более чем на 80 процентов. Продажи портативных компьютеров HP снизились в три раза, Apple MacBook — в четыре раза. По данным компании, если в январе было продано 15 тысяч ноутбуков Dell, то в августе — всего 1670 штук.

При этом за указанный период увеличились продажи ноутбуков китайских брендов. Уточняется, что поставки Huawei с января по август выросли на 372 процента, до 33 тысяч штук, Honor — на 113 процентов, до 20,7 тысячи штук. Общее количество реализованных в стране портативных компьютеров составило 1,9 миллиона единиц.

По оценке специалистов, лидером продаж на российском рынке остается HP, которая имеет долю 21 процент. Далее следуют Lenovo — 18 процентов, Acer — 13 процентов, Asus — 12 процентов, Apple — 8 процентов. Данные о сокращении продаж компьютеров востребованных ранее американских брендов подтвердили в компаниях «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк».

В середине октября аналитики IDC рассказали, что поставки компьютеров по всему миру упали на 15 процентов за год. Потребительский спрос остается невысоким, в связи с этим производителям компьютеров приходится вкладывать дополнительные средства в маркетинг.