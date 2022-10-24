Пожизненно осужденный рассказал об изнасиловании и убийстве пенсионерки

Пожизненно осужденный за убийство пожилых женщин рассказал о новом убийстве

В Алтайском крае пожизненно осужденный за убийство пожилых женщин россиянин рассказал о еще одной расправе над пожилой жертвой в 1991 году. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает издание KP.RU.

Осужденный сообщил, что в 1991 году жил в Барнауле, но в марте приехал в Новоалтайск и решил снять жилье. Комнату сдала 76-летняя пенсионерка. После заключения сделки злоумышленник предложил пожилой женщине выпить, а затем стал требовать интимной близости. За отказ злоумышленник ударил ее по голове, свалил на пол, изнасиловал и до смерти забил обухом по голове.

На следующий день мужчина вернулся, облил керосином жертвы вещи и устроил поджог. После маньяк совершил еще несколько жестоких убийств пожилых женщин, у одной из них он отрезал части тела и затем носил с собой. Пожизненный срок мужчина получил в 2013 году по приговору суда в Барнауле.

15 октября легендарный следователь Исса Костоев рассказал «Ленте.ру», что у Андрея Чикатило, самого известного советского маньяка, убившего по меньшей мере 44 человека, могли остаться нераскрытые преступления.