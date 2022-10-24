Германия пополнилась миллионом украинцев

Канцлер Германии Шольц заявил, что с 24 февраля в страну прибыли более миллиона украинцев

С начала спецоперации России в Германию прибыли около миллиона граждан Украины, заявил канцлер федеративной республики Олаф Шольц, передает ТАСС.

«С 24 февраля у нас нашли убежище один миллион украинцев. Они все были и остаются для нас очень желанными», — сказал Шольц.

Он также отметил, что эта цифра не учитывает тех украинцев, которые уже жили в Германии до начала боевых действий.

Накануне стало известно, что власти Украины могут впервые объявить в стране массовую мобилизацию в ответ на начало частичной мобилизации в России.