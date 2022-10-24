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13:41, 24 октября 2022Россия

В Госдуме обратились к воюющим за Украину «ичкерийцам»

Кадыров опубликовал обращение депутата Госдумы Делимханова к «ичкерийцам» с призывом к бою

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение депутата Государственной Думы Адама Делимханова, который прибыл в Донбасс, к сторонникам концепции «чеченского государства Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) на Украине.

«Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения», — написал Кадыров. По словам главы Чечни, российские войска встретят их «от Лисичанска до Херсона».

Ранее стало известно, что ичкерийцы («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) из батальона имени Шейха Мансура, воющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаются освободить из российской тюрьмы боевика ингушского происхождения Тимура Тумгоева. Он воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а потом участвовал в боевых действиях на Украине и в Донбассе.

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Сергей Истомин
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