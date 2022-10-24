Орбан порассуждал о влиянии опыта Шольца на решение украинского конфликта

Премьер Орбан заявил, что для решения украинского конфликта ЕС нужны сильные политики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порассуждал о влиянии опыта канцлера Германии Олафа Шольца на решение украинского конфликта в интервью газете Budapester Zeitung.

Как отметил Орбан, Германия всегда играла особую роль в урегулировании конфликтов, а для начала деэскалации на Украине нужны «сильные государственные деятели». «В политике учитываются годы пребывания у власти. Они обеспечивают престиж и вес. Канцлер Шольц не был на своем посту и года», — констатировал премьер.

Орбан назвал большим несчастьем для Европы отставку экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в тот момент, когда ситуация на Украине вновь начала накаляться. «Никакой другой политик с опытом 16-летнего правления не мог появиться со стороны Германии», — отметил он.

Еще одна проблема заключается в том, что в США «глава правительства значительно слабее, чем раньше», заявил венгерский премьер. В то же время американские интересы выдаются за европейские, считает он, а это сделает ЕС проигравшей стороной. «С каждым днем возрастает опасность того, что война распространится и на страны ЕС. Начали с санкций, продолжили поставками оружия, а сейчас уже обучаем украинских солдат», — подчеркнул Орбан, назвав это «опасной спиралью».

Ранее Виктор Орбан указал на враждебное отношение к венгерскому народу со стороны Евросоюза и от оппозиции внутри страны. Он заявил, что его правительство «способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом» и может противостоять подобным угрозам.