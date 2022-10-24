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01:23, 25 октября 2022Мир

Венгрия обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

Премьер Венгрии Орбан обвинил ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Венгрия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и традиционные ценности со стороны Германии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью немецкоязычной газете Budapester Zeitung.

По его мнению, вмешательство Германии во внутренние дела Венгрии, будь то непосредственно или через институты ЕС, в настоящее время достигло огромных масштабов .«Мы были бы счастливы, если бы и немцы пришли к выводу, что решение венгерских проблем — дело самих живущих здесь венгров», — отметил политик.

Также премьер привел сравнение с ФРГ и Венгрии, назвав последнюю островком свободы, в то время как в Германии «господствует либеральная гегемония» и один-единственный признанный нарратив. Кроме этого, политик обвинил страну и коллективный Запад в политике двойных стандартов.

Он призвал всех немцев и других западноевропейцев приезжать в Венгрию. Также Орбан выразил уверенность, что ближайшие 10-20 лет все больше людей будут выбирать это государство для постоянного места жительства. «Потому что Венгрия — безопасная, христианская и осознающая свои традиции страна», — подытожил премьер.

Также Виктор Орбан порассуждал о влиянии опыта канцлера Германии Олафа Шольца на решение украинского конфликта. Орбан назвал большим несчастьем для Европы отставку экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в тот момент, когда ситуация на Украине вновь начала накаляться.

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Екатерина Подвигина
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