Застреливший двоих знакомых россиянин сдался полиции

СКР: в Подмосковье мужчина застрелил двоих знакомых в пьяной ссоре и сдался полиции

37-летний житель Орехово-Зуево, застреливший в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых, сдался полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в ночь на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя знакомыми. В ходе конфликта он взял охотничье ружье и застрелил собутыльников. После чего он вызвал правоохранительные органы на место преступления и сдался.

Стрельба произошла в СНТ «Меланжист».