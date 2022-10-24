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15:59, 24 октября 2022Наука и техника

Побит рекорд по скорости передачи информации

Nature Photonics: впервые передан один петабит данных в секунду с помощью одного лазера

Изображение: MIT

Международная команда специалистов из Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) побила рекорд по скорости передачи информации при использовании одного лазера и одного оптического чипа. Результаты опубликованы в Nature Photonics.

Всего в ходе эксперимента исследователям удалось передать 1,8 петабит информации в секунду, что соответствует одному миллиону гигабит или удвоенному глобальному интернет-трафику. Такое количество данных при применении лишь от одного оптического источника и одного инфракрасного лазера было переслано впервые.

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Механизм работы заключается в расслоении света (одной частоты) лазера на радужный спектр с помощью чипа. В итоге ученые получают множество частот (цветов), которые затем можно выделить и использовать для передачи информации. В случае задействования альтернативного современного коммерческого оборудованием потребовалось бы более 1000 лазеров.

Исследователи отметили, что некоторые из характерных параметров были достигнуты случайно, а не намеренно, а впоследствии были оптимизированы. Математические расчеты показали, что таким способом в будущем можно передавать до 100 петабит в секунду. Технология позволит сократить энергопотребление в использовании интернета и телекоммуникаций, что уменьшит климатический след.

В сентябре 2022 года стало известно, что спутниковые терминалы Starlink разместили на всех континентах планеты. Последним материком стала Антарктида.

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Елена Апазиди
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