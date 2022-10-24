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21:52, 24 октября 2022Спорт

«Зенит» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 7:0 обыграл «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась с разгромным счетом 7:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей одинм забитым мячом отметились Вендел, Густаво Мантуан и Вильмар Барриос. Дубли оформили Иван Сергеев и Малком. С 20-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Артема Мещанинова.

Петербургская команда продлила серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Победа помогла «Зениту» укрепить позицию лидера чемпионата страны. Теперь в активе сине-бело-голубых 36 очков и отрыв в семь очков от расположившегося на второй позиции в турнирной таблице «Спартака». «Сочи» с 20 очками остается на восьмом месте рейтинга.

В следующем туре 30 октября «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром». В тот же день «Сочи» примет екатеринбургский «Урал».

Дарья Коршунова
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