Раскрыта оптимальная частота мытья седых волос

Парикмахер Джейми Маццеи посоветовал мыть седые волосы через день

Парикмахер и креативный директор салона красоты NuBest Salon & Spa в Нью-Йорке, США, Джейми Маццеи раскрыл оптимальную частоту мыться седых волос. Соотвествующий материал появился на сайте издания Best Life.

Так, стилист рассказал, что за цвет волос отвечает меланин. С возрастом его становится меньше, что приводит к обесцвечиванию прядей. «Когда наши волосы перестают вырабатывать меланин, производство кожного сала на голове также замедляется», — пояснил он и добавил, что подобное явление может привести к сухости и жесткости седых волос.

В связи с этим Маццеи заявил, что в таком случае мыть голову необходимо как можно реже. «Мытье через день или три-четыре раза в неделю может помочь натуральным маслам на коже головы сделать свою работу», — сказал эксперт.

Помимо прочего, специалист посоветовал на регулярной основе использовать кондиционер, а раз в неделю шампунь, предназначенный для глубокого очищения кожи головы и волос. «Это избавит ваши седые локоны от тусклости и сделает их сияющими», — заключил он.

В сентябре редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.