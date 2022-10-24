20-летний российский уголовник после драки с отчимом зарезал его ножом

В Удачном задержан 20-летний россиянин, зарезавший отчима после драки

В Республике Саха (Якутия) задержан 20-летний ранее судимый российский уголовник, обвиняемый в убийстве отчима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 октября в квартире города Удачного между находившимся в состоянии алкогольного опьянения россиянином и его отчимом произошел конфликт, переросший в драку. После обоюдной борьбы молодой человек прошел на кухню и вооружился кухонным ножом, при помощи которого он и расправился со своей жертвой, нанеся мужчине множество колотых ран.

СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»).

«В настоящее время в рамках предварительного расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд необходимых экспертных исследований», — сообщает СКР.

Ранее в Петербурге ранее судимый 20-летний парень ранил ножом мать и зарезал отчима. После задержания выяснилось, что ранее молодой россиянин был судим за насилие и оскорбление представителя власти.