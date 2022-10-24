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16:27, 24 октября 2022Забота о себе

Психолог назвал неожиданное полезное свойство нецензурной речи

Психолог Семенов: матерная речь во время стресса поможет избавиться от негативных эмоций

Фото: Markus Keller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Привычка использовать нецензурную речь во время стрессовых ситуаций поможет избавиться от негативных эмоций, уверен клинический психолог Егор Семенов. Это неожиданное полезное свойство мата он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам специалиста, нецензурная брань не всегда является признаком плохого воспитания или неумения контролировать себя. В некоторых случаях она обладает психотерапевтическим эффектом.

Семенов объяснил, что выброс большого количества стрессовых гормонов приводит к потере способности мыслить здраво и анализировать ситуацию беспристрастно. В результате сознание и богатство речи ограничиваются. Как раз в такие моменты на первый план выходят бранные слова. С их помощью человек пытается снять стресс и избыточные негативные эмоции, преодолеть страх. Использование матерной речи в таком контексте полезно для здоровья, добавил специалист.

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В то же время, по словам психолога, иногда бесконтрольная брань может быть симптомом серьезной болезни. Выкрикивание непристойностей в сочетании с нарушениями движения и речи может быть проявлением синдрома Туретта — генетически обусловленного расстройства нервной системы. Также неконтролируемо ругаться матом могут начать люди, у которых поражены лобные отделы головного мозга.

Ранее социолог Юлия Надехина объяснила привычку постоянно обновлять ленту новостей, от которой страдают от 40 до 60 процентов населения планеты. Она связана с синдромом FоМО (от английского fear of missing out), или синдромом БПИ (боязни пропустить интересное).

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Наталья Обрядина
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