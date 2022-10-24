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12:11, 24 октября 2022Среда обитания

В одной стране зафиксировали сильное загрязнение воздуха

World's Air Pollution: в Таиланде зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

Загрязнение зафиксировали в 15 районах Бангкока. Индекс качества воздуха в этой стране дошел до красного уровня, который считается «нездоровым», — показатель находится в диапазоне от 151 до 158 пунктов при норме в 50. Воздух также оказался загрязнен в 25 других районах страны.

По данным мониторинга, высокие показатели по загрязнению также заметили в Индии. Индекс превысил показатели Таиланда и в некоторых районах находится на уровне в 173 пункта. В других частях страны индекс дошел до фиолетового уровня, который описывают как «очень нездоровый», — значение достигло 244 пунктов.

Ранее швейцарская компания-производитель систем очистки воздуха IQAir представила рейтинг городов мира с худшим качеством воздуха. В тройку городов с самым высоким уровнем загрязнения вошел российский Красноярск. Лидером антирейтинга стала столица Боснии и Герцеговиныгород Сараево. Вторую строчку занял Лахор (Пакистан).

Нина Ташевская
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