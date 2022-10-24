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20:52, 24 октября 2022Из жизни

Работник плантации схватил напавшего на него тигра за лапу и выжил

SCMP: работник плантации спасся от напавшего на него тигра

Фото: Rebecca Naden / Reuters

В Индонезии работник плантации спасся от напавшего на него тигра, схватив его за лапу. Об этом сообщает South China Morning Post.

В момент появления дикого животного рабочие отдыхали. Когда один из мужчин проснулся, то увидел тигра всего в двух метрах от себя и сразу же закричал, чтобы предупредить коллег. Крик разъярил хищника, и он бросился на рабочего.

Мужчина принялся отбиваться. Для этого он схватил хищника за лапу левой рукой, а правой рукой попытался его оттолкнуть. В результате ему удалось выжить, отделавшись следами когтей на голове. Чтобы зашить раны, потребовалось наложить 20 швов.

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Другие рабочие попробовали отпугнуть тигра. Первое время он не обращал на них внимания и продолжал ходить по их лагерю, но затем все же скрылся.

Суматранским тиграм грозит исчезновение, поскольку люди стремительно уничтожают их леса. Считается, что осталось лишь 400 особей. Два других подвида тигров, обитавших в Индонезии, уже вымерли. Последние яванские тигры погибли в 1940-х годах, а балийские — в 1980-х.

Ранее сообщалось, что жительница деревни, расположенной в индийском штате Мадхья-Прадеш вблизи национального парка Бандхавгарх, отбила полуторагодовалого сына у тигра, напавшего на них во время похода в туалет. Мать подняла тревогу, и на место происшествия прибежали другие жители деревни.

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Алиса Дмитриева
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