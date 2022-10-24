Эксперт назвал способы правильно укрыть розы в зиму

Натуралист Александр Хабургаев: небольшие кусты молодых роз в зиму нужно укрыть песком

Чтобы розы благополучно перезимовали, их нужно правильно укрыть с наступлением первых морозов, рассказал натуралист, ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая планета» Александр Хабургаев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал способы сохранить растения в холодное время года.

Хабургаев обратил внимание, что не все виды роз требуют укрытия в зиму. Так, по его словам, отлично зимуют без укрытия роза канина или роза ругоза, а также парковые розы, однако, например, чайно-гибридные или плетистые розы требуют особого ухода.

Если роза небольшая и молодая, то в зиму ее можно укрыть, вывалив на куст тачку песка. Куст должен быть закрыт полностью. Песок не только отдает влагу, но и утепляет. Весной песок с розы можно смыть струей воды из шланга Александр Хабургаев натуралист, телеведущий

Розы не столько страдают от холодов и вымерзают, сколько вымокают и выпревают, предупредил эксперт. Он заявил, что нельзя окучивать розы опавшими листьями, так как во влажной и прелой среде развиваются патогенные микроорганизмы, в том числе грибы.

По словам Хабургаева, ветви больших кустов нужно пригнуть к земле и пришпилить дугами. Их можно купить готовыми или сделать самим, например, из толстого электрического кабеля. А уже сверху на кусты следует уложить укрывной материал.

Хабургаев отметил, что в магазинах есть множество подходящих укрывных материалов: спанбонд, лутрасил и другие. Они пропускают внутрь влагу, но не холод, и создают подходящий для роз микроклимат.

Многие садоводы, по словам натуралиста, укрывают розы так, чтобы кусты продувались с торцов, и закрывают торцы лишь после того, как температура по ночам опускается до минус 10 градусов.

«Кстати, перед тем, как отправлять розы на зимовку, с них нужно аккуратно срезать бутоны и листья. Это станет сигналом для растения, что пора отправляться на зимовку», — добавил эксперт.

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