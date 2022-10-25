ЕС выделит Украине один миллиард евро срочной помощи

ЕС выделит Киеву миллиард евро помощи и 400 генераторов для возобновления энергоснабжения

Европейский союз (ЕС) выделит Украине 1 миллиард евро срочной помощи и 400 генераторов для возобновления энергоснабжения в стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

По ее словам, Россия разрушает гражданскую и энергетическую инфраструктуру украинского государства. «Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив 1 миллиард евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК заявила о готовности ЕС выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц. Она указала, что Киеву нужно от 3 до 5 миллиардов евро ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей. Фон дер Ляйен выразила надежду на помощь союзников ЕС. Она рассчитывает, что с остальной необходимой суммой помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.

