Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:59, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий раскрыл способ не набирать вес

Ведущий и кондитер Агзамов рассказал, что для сохранения фигуры ест только два раза в день

Фото: unsplash

Популярный российский телеведущий, кондитер Ренат Агзамов рассказал о своем способе не набирать вес. В интервью «Газете.Ru» он раскрыл, что для сохранения фигуры ест только два раза в день.

«Я так делаю: завтракаю и поздно обедаю, часа в четыре-пять. Мы по этой формуле с супругой питаемся уже много лет», — поделился Агзамов. Он отметил, что благодаря такому режиму питания они с женой остаются в форме и при этом не ощущают нехватки энергии.

Кондитер добавил, что после семи часов вечера также не пьет чай и воду. По словам Агзамова, благодаря этому ему удается не просыпаться ночью и вставать утром бодрым и без будильника. Ведущий выразил уверенность в том, что при недостатке сна человек быстро набирает вес.

Помимо того, он заявил, что три-четыре раза в неделю уделяет время спорту. «В основном занимаюсь в тренажерном зале: кардио, отжимания, пресс, подтягивания. Ничего сложного», — рассказал кондитер.

Ранее Агзамов также описал впечатления от работы с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. Он отметил харизму Гузеевой и назвал опыт сотрудничества с ней бесценным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о мощных артдуэлях на донецком направлении
Толчки неясного происхождения в районе «Северного потока» объяснили
Шесть стран ЕС увеличили экспорт товаров в Россию в середине лета
Стала известна дата начала съемок второго сезона «Дома Дракона»
На польско-украинской границе выстроились очереди
В Совфеде ответили на слова Кадырова о слабых ответах России на обстрелы ВСУ
На обвиненного в каннибализме Арми Хаммера подали в суд
Раскрыта доля российских покупателей на рынке жилья в Турции
Турция рассказала о начале работы над созданием газового хаба
Zara откроется в России под новым названием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.