Популярный российский ведущий раскрыл способ не набирать вес

Ведущий и кондитер Агзамов рассказал, что для сохранения фигуры ест только два раза в день

Популярный российский телеведущий, кондитер Ренат Агзамов рассказал о своем способе не набирать вес. В интервью «Газете.Ru» он раскрыл, что для сохранения фигуры ест только два раза в день.

«Я так делаю: завтракаю и поздно обедаю, часа в четыре-пять. Мы по этой формуле с супругой питаемся уже много лет», — поделился Агзамов. Он отметил, что благодаря такому режиму питания они с женой остаются в форме и при этом не ощущают нехватки энергии.

Кондитер добавил, что после семи часов вечера также не пьет чай и воду. По словам Агзамова, благодаря этому ему удается не просыпаться ночью и вставать утром бодрым и без будильника. Ведущий выразил уверенность в том, что при недостатке сна человек быстро набирает вес.

Помимо того, он заявил, что три-четыре раза в неделю уделяет время спорту. «В основном занимаюсь в тренажерном зале: кардио, отжимания, пресс, подтягивания. Ничего сложного», — рассказал кондитер.

Ранее Агзамов также описал впечатления от работы с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. Он отметил харизму Гузеевой и назвал опыт сотрудничества с ней бесценным.