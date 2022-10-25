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13:46, 25 октября 2022Россия

Российские войска отразили атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом во вторник, 25 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринял попытки атаки силами двух ротных тактических групп. Это произошло в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское, которые находятся в Херсонской области.

«В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — говорится в брифинге министерства.

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Это не первая попытка украинских войск прорваться в данном направлении. Так, Вооруженные силы (ВС) России 24 октября отразили атаку ВСУ на николаево-криворожском направлении в районе населенных пунктов Брусникинское, Пятихатки и Трифоновка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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