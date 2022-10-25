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20:30, 25 октября 2022Ценности

Кендалл Дженнер прошлась по улице в нижнем белье

Модель Кендалл Дженнер прошлась по Лос-Анджелесу в нижнем белье и кружевной фате

Фото: SplashNews.Com / Legion-media.ru

Американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в черном боди в сочетании с тонкими колготками бренда Calzedonia. Образ манекенщицы дополнили туфли модели Mary Jane марки Tom Ford, крупные серьги модного дома Dolce & Gabbana за 775 долларов (47,8 тысячи рублей) и кружевная фата, которая прикрывала ее лицо с ярким макияжем.

Фото: SplashNews.Com / Legion-media.ru

Помимо Дженнер, в нижнем белье вышла в свет модель и жена Джастина Бибера Хейли, которая предпочла винтажное ночное платье Victoria’s Secret и чулки. Известно, что девушки направлялись на вечеринку в честь 27-летия хип-хоп-исполнительницы Doja Cat.

Ранее в октябре Ким Кардашьян отметила день рождения в нижнем белье Dolce & Gabbana. Гости и именинница отправились в сеть ресторанов быстрого питания In-N-Out. Знаменитость была одета в блестящие нижнее белье и прямые брюки в сочетании с сапогами на шпильке, которые также были покрыты стразами.

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Майя Пономаренко
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