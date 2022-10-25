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13:07, 25 октября 2022Экономика

В России оценили перспективы выхода Германии из энергокризиса

Аналитик Беленькая: цена на электроэнергию в Германии может вырасти с наступлением холодов
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Германии удалось достичь значительного снижения цен на электроэнергию ввиду снижения стоимости газа. Тем не менее позитивная динамика может прекратиться с наступлением холодов. В таком случае для регулирования цен потребуется введение экстренных планов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленкая.

Энергетический кризис в Германии ослабевает: цена на электроэнергию на год вперед упала ниже 400 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает Bloomberg.

«Действительно, сейчас цена на электроэнергию в Германии снижается вслед за значительным снижением рыночной стоимости газа, — сказала Беленькая. — Так, фьючерс на TTF опустился ниже 100 евро за мегаватт-час — это минимум с июня. При этом на пике, в конце августа, его стоимость превышала 300 евро».

Это, по словам аналитика, объясняется необычно теплой для этого времени года погодой в Европе, а также экстраординарными мерами европейских стран по заполнению подземных газовых хранилищ перед зимним периодом — их заполнение сейчас превышает 90 процентов.

«Заполнения газовых хранилищ удалось достичь, несмотря на прекращение поставок газа из России по "Северному потоку", за счет увеличения поставок LNG и альтернативных поставщиков трубопроводного газа», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

В то же время говорить о том, что энергокризис в Германии преодолен, пока нельзя — хранилища не обеспечивают полностью потребности экономики в газе, их предполагалось использовать для покрытия временных дефицитов, параллельно с получением трубопроводного газа

Ольга Беленькаяаналитик

Россия, напомнила Беленькая, была крупнейшим поставщиком газа в Германии, но поставки по «Северному потоку» прекратились еще до аварии. Теперь же полный выход из строя газопровода в сочетании с западными санкциями, не допускающими поставки газа по единственной оставшейся доступной ветке «Северного потока-2», фактически закрепляет эту ситуацию.

«Поэтому при наступлении холодов цены, вероятно, развернутся вверх и дефицит газа, возможно, потребует введения в действие экстренных планов, подготовленных на случай энергокризиса, таких как ограничения потребления, остановка части промышленных предприятий», — заключила аналитик.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) предупредила страны Евросоюза (ЕС), что ограничение цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, потребует участия стран-импортеров за пределами ЕС, таких как Великобритания и Швейцария. Соответствующие рекомендации были выпущены в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС, которая состоится 25 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Наталия Белова
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