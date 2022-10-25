Россиянке предложили за свой счет починить образовавшуюся после ремонта яму

Жительнице Кузбасса предложили за свой счет починить образовавшуюся после ремонта яму

Администрация Крапивинского муниципального района Кемеровской области предложила женщине за свой счет починить глубокую яму, которая образовалась после ремонта порыва трубы. Об этом со ссылкой на портал «Кузбасс Онлайн» сообщило издание «Сiбдепо».

Инцидент произошел на улице Тайдонская. В день порыва трубы после оповещения об аварии сотрудники коммунальных служб раскопали землю на месте прорыва, чтобы устранить ее. В результате в земле образовалось отверстие, которое оставили нетронутым.

Жительница расположенного рядом дома, которая была недовольна появлением ямы, обратилась к дежурному диспетчеру по жилищно-коммунальному хозяйству. По ее словам, приехавшие на место происшествия представители администрации и ЖКХ пришли к выводу, что женщина должна решить проблему за свой счет, заплатив сумму в 8,7 тысячи рублей.

После этого россиянка решила пожаловаться на работу руководства района и коммунальных служб и оставила сообщение на портале «Кузбасс Онлайн». Женщина отметила, что ее обращение в администрацию поселка оставили без ответа. Она добавила, что не согласна с решением комиссии, предложившей ей самостоятельно починить яму, и объяснила, что жители района опасаются того, что в дыру в земле может провалиться ребенок и получить травму. Кроме того, ее наличие затрудняет движение транспорта.

«Считаю, в данной ситуации моей вины здесь нет, так как мной не велось абсолютно никаких земляных работ. Обрушение произошло на месте траншеи водопровода», — убеждена россиянка.

Специалисты портала разъяснили, что, согласно постановлению Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения», платить за ремонтные работы придется женщине, написавшей жалобу — устранением порыва после отсекающего устройства должен заниматься собственник жилья, который в таком случае считается виновником аварии. «Ресурсно-снабжающей организацией ООО «Тепло-энергетические предприятия» 21 октября 2022 года была произведена раскопка земли в предполагаемом месте порыва по улице Тайдонская, 13. При обследовании было выяснено, что порыв произошел на вашей врезке», — ответили на портале «Кузбасс Онлайн».

В сентябре в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина, который хотел добиться ремонта протекающих батарей в своей квартире, оставил дом без отопления. Сотрудник управляющей компании напомнил россиянину, что в организации решают только вопросы, касающиеся общедомового имущества, и предложил ему провести ремонт за деньги, однако тот отказался. В результате мужчина взломал дверь и проник в помещение теплоузла, после чего перекрыл отопление всему дому.