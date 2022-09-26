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В российском городе мужчина оставил дом без отопления

В городе Губкинском решивший добиться ремонта батарей мужчина оставил дом без отопления

Фото: : Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина, который хотел добиться ремонта протекающих батарей в своей квартире, оставил дом без отопления. Об этом сообщили в группе «Губкинский.Ком» события и новости 24 часа» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме номер 33 в 3-м микрорайоне Губкинского. Когда в здании начали протекать проржавевшие батареи, россиянин обратился в управляющую компанию. Сотрудник напомнил, что в организации решают все вопросы, которые касаются общедомового имущества, а за то, что находится в квартирах, отвечают собственники. Мужчине предложили провести ремонт за деньги, однако он отказался.

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После отказа управляющей компании бесплатно оказать ему услугу россиянин взломал дверь и проник в помещение теплоузла, после чего перекрыл отопление всему дому. Когда другие жильцы обратили внимание на то, что в квартирах стало холодно, они обратились к сотрудникам коммунальных служб. Через некоторое время им удалось выявить виновника аварии в системе отопления. В результате сантехники вернули жильцам тепло в дома, а сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной воспитательную беседу.

В сентябре жильцов дома в Нижнем Новгороде на месяц оставили без газа и горячей воды их соседи. Газ в одном из подъездов отключили при выявлении нарушений в ходе проверки газового оборудования. В результате часть жильцов быстро исправила нарушения, а в трех квартирах отказались пускать в дом сотрудников газовой службы — без доступа к ним специалисты не могут вернуть газ в половину помещений в подъезде.

Полина Кислицына
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