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20:20, 25 октября 2022Силовые структуры

Российского чиновника осудили на семь лет за получение взятки в 315 тысяч рублей

В Благовещенске экс-замдиректора управления капстроительства осудили на семь лет за взятку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Благовещенский городской суд приговорил к семи годам и трем месяцам колонии бывшего замдиректора городского управления капитального строительства за получение крупной взятки от бизнесмена. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

Также его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Чиновник признал вину частично, заявив, что «хотел лишь обмануть» руководителя фирмы.

По данным следствия, 15 мая прошлого года россиянин, исполняя обязанности директора управления капстроительства, получил 315 тысяч рублей от гендиректора фирмы «Вэлстрой», у которого был заключен контракт на бетонированию площадки ГТО со спорткомплексом «Юность». За вознаграждение фигурант обещал подтвердить соответствие ремонтных работ требованиям регламентов и оформить акты для предъявления заказчику.

Сразу после получения денег чиновник был задержан с поличным.

18 октября сообщалось, что бывшему главе Пензенского района дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг.

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Елизавета Новикова
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