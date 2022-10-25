В Госдуме ответили на призыв Макрона к США начать мирные переговоры с Россией
США маловероятно согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, потому что им выгодны военные действия. Так на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Соединенным Штатам начать мирные переговоры с Россией ответил депутат Госдумы Евгений Федоров, пишут «Известия».
По словам парламентария, за счет этих военных действий американские власти укрепляют доллар и свое мировое лидерство. «Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — подчеркнул депутат.
Ранее Макрон заявил, что для решения украинского кризиса необходимо, чтобы США сели за стол переговоров с Россией и начали процесс мирного урегулирования.
В этот же день французский лидер встретился с папой римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.