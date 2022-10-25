В Госдуме ответили на призыв Макрона к США начать мирные переговоры с Россией

Депутат Федоров заявил, что США выгодны военные действия на Украине

США маловероятно согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, потому что им выгодны военные действия. Так на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Соединенным Штатам начать мирные переговоры с Россией ответил депутат Госдумы Евгений Федоров, пишут «Известия».

По словам парламентария, за счет этих военных действий американские власти укрепляют доллар и свое мировое лидерство. «Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — подчеркнул депутат.

Ранее Макрон заявил, что для решения украинского кризиса необходимо, чтобы США сели за стол переговоров с Россией и начали процесс мирного урегулирования.

В этот же день французский лидер встретился с папой римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.