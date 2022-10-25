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18:03, 25 октября 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Крыму предупредило туристов о сильных ливнях и ветре до 20 метров в секунду

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В среду, 26 октября, в Крыму ожидаются сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду. О надвигающейся опасности туристов предупредили на сайте ГУ МЧС России по республике.

В Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что утром и днем 26 октября на полуострове пройдут сильные дожди. Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный от 15 до 20 метров в секунду.

Спасатели заявили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Более того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта «на автодорогах, подъемах, опасных поворотах, затяжных спусках и горных перевалах».

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В ГУ МЧС подчеркнули, что возможны и подтопления территорий. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — отмечается на сайте ведомства.

Ранее в октябре сообщалось, что отечественные туристы полностью отказались отдыхать в Крыму. В АТОР заявили, что у местных отельеров нет ни одного бронирования на ноябрь.

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Фариза Бацазова
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