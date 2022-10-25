Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
19:45 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 5-й тур
Селтик
Сегодня
22:00 (Мск)
Шахтёр Д
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Группа H. 5-й тур
14:28, 25 октября 2022Спорт

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду

Игроки «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на отстранение Криштиану Роналду

Фото: Tony Obrien / Reuters

Футболисты «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на решение главного тренера Эрика тен Хага отстранить от игр и тренировок с основным составом форварда команды Криштиану Роналду. Об этом стало известно Manchester Evening News.

Источники, близкие к раздевалке МЮ, отмечают, что поступок голландца вызвал у игроков уважение. Также сообщается, что футболисты хорошо понимают требования тен Хага и полностью довольны работой под его руководством.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое поручение
В Подмосковье 16-летняя девушка погибла под опрокинувшейся машиной
Сунак оценил премьерство Трасс и заявил о необходимости исправления ее ошибок
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
Пригожин опроверг информацию о жалобах Путину на командующих СВО
Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду
В ЛНР заявили о сокрушительном ударе по ВСУ в районе Кременной
Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес Джоан Роулинг
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших городах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.