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14:26, 25 октября 2022Бывший СССР

В ЛНР заявили о сокрушительном ударе по ВСУ в районе Кременной

В ЛНР заявили, что ВС России нанесли сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по украинским военным в районе Кременной. Об этом во вторник, 25 октября, заявил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории», — рассказал он. По словам полковника, заранее было выявлено, с какого направления Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены совершить прорыв.

Киселев указал, что ВС России были готовы отразить действия украинских военных. В результате было подбито более 10 единиц техники, а личный состав противника уничтожен. Вместе с тем полковник отметил, что, хотя ВСУ понесли потери, они снова попытаются прорвать оборону направлении Кременной.

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24 октября российские военные из группировки «О» («Отважные») рассказали, как они укрепили линию обороны Сватово-Кременная. Указывалось, что дорога перегорожена противотанковыми ежами, мешающими как проходу противника, так и отходу союзных войск. В настоящее время на передовой работает большое количество инженерных сооружений.

Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил солдат ВСУ под городом Кременная. В ходе атаки российского спецназа несколько украинских военных получили серьезные ранения.

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Алина Гончарова
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