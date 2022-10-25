Россиянам снова стали доступны туры на популярный курорт Азии спустя три года

Coral Travel сообщил о возобновлении полетных программ в Гоа в ноябре

Спустя почти три года россиянам снова стали доступны поездки в Гоа — туроператоры сообщили о возобновлении полетных программ из Москвы в индийский штат, прерванных на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Coral Travel.

Представители туроператора рассказали, что блочная полетная программа на AZUR air стартует 11 ноября. А уже с 23 ноября самолеты из Москвы на популярный курорт Азии будут летать два раза в неделю — по средам и субботам. В стоимость авиабилетов включены багаж и ручная кладь.

В компании подчеркнули, что отправиться в тур на индийский курорт российские туристы смогут и на регулярных рейсах «Аэрофлота». Национальный перевозчик заявил о возобновлении рейсов в Гоа со 2 ноября.

Coral Travel уже подготовил пакетные туры для путешественников. У них есть возможность выбрать отели как на юге штата, так и на севере. За отдых в трехзвездочном отеле Camelot Fantasy Resort на пляже Бага в Северном Гоа туристам придется заплатить от 46 тысяч рублей на человека.

Отдохнуть в трехзвездочном отеле The Byke Old Anchor в Южном Гоа россияне смогут минимум за 52 тысячи рублей на человека, а в четырехзвездочном La Grace — от 57 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в люксовые отели Гоа из-за дефицита зарубежных направлений. Спрос на VIP-туры увеличился в три раза в сравнении с допандемийным периодом.