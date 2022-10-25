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18:33, 25 октября 2022Экономика

Премьер-министр европейской страны объяснил причину снижения цен на газ

Премьер-министр Греции назвал угрозу вмешательства властей ЕС причиной снижения цен на газ
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Снижение цен на газ в Европе произошло из-за угрозы со стороны властей ЕС вмешаться в рыночные механизмы ценообразования. Такую причину назвал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе традиционной деловой встречи с президентом страны Катериной Сакелларопулу, пишет РИА Новости.

Мицотакис объяснил, что ранее страны достигли принципиальной договоренности более активного вмешательства властей Евросоюза для снижения цен на энергоносители и в особенности на природный газ. Он подчеркнул, что «только угроза более радикальной интервенции со стороны Европы, похоже, была серьезно воспринята рынками».

«В результате мы имеем постоянное снижение цены на природный газ, которое, очевидно, будет иметь очень положительное отражение на европейском уровне, а также на греческом уровне, на ценах на энергию для греческих потребителей, домашних хозяйств и предприятий», — отметил премьер.

Энергетическая безопасность остается главной проблемой для всех европейских правительств, в том числе для Греции, указал Мицотакис. Поэтому власти страны продолжат оказывать поддержку населению, в частности выделив в качестве пособия по 250 евро на семью к концу года.

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С начала года правительство уже потратило более 13 миллиардов евро на поддержку жителей и бизнеса в условиях энергокризиса. В частности, были выделены крупные субсидии на оплату электроэнергии, а сверхприбыли энергокомпаний были обложены налогом в 90 процентов.

Биржевые цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют падение, во вторник они опускались до 950 долларов за тысячу кубометров. К снижению цен привела совокупность факторов, говорили эксперты, в том числе успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа и теплая погода в регионе.

25 октября источник в газовой отрасли Греции сообщил, что «Северный поток» невозможно будет заменить турецким хабом. По словам собеседника агентства, через «Турецкий поток» газ может получать, например, Венгрия, но потребителям в Австрии и Германии нужен совсем другой объем, идущие в Турцию трубопроводы обеспечить его не в состоянии.

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Данил Дмитриев
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