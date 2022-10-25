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20:31, 25 октября 2022Бывший СССР

Грузия потратила на украинских беженцев более миллиона долларов

Минздрав Грузии заявил, что страна потратила на беженцев с Украины более миллиона долларов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что страна потратила на украинских беженцев более миллиона долларов. Его слова приводит ТАСС.

«Примерно на 1,8 миллиона лари (свыше 652 тысяч долларов) мы профинансировали им социальную помощь, аренду квартир. До 200 тысяч лари (72 тысячи долларов) нам обошлось их временное жилье до того, пока мы не определили бы их статус», — сообщил Азарашвили.

Он уточнил, что до 800 тысяч лари (свыше 289 тысяч долларов) пришлось на лечение украинских беженцев в грузинских больницах. Как утверждает министр здравоохранения, Грузия продлила программу помощи украинцам еще на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Польша потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов). Польские власти считают, что страна не может позволить себе масштабные выплаты. Как писало издание Rzeczpospolita, правительство признает, что из-за финансовой помощи, предоставленной украинцам в рамках принятого в марте специального закона, экономика республики перегружена.

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Кристина Есикова
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