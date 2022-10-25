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19:18, 25 октября 2022Среда обитания

Сестра Ким Кардашьян купила дом известного ведущего в США

Кортни Кардашьян купила дом ведущего Конана О'Брайена за 14,5 миллиона долларов
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Сестра бизнесвумен и телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница и актриса Кортни Кардашьян вместе со своим мужем, барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером купила особняк известного ведущего Конана О'Брайена в США. Об этом сообщает Dirt.

Новый дом супругов, которые прежде никогда не жили вместе, расположен в калифорнийском городе Карпинтерия. Сумма сделки составила 14,5 миллиона долларов.

Предыдущий хозяин, О'Брайен, значительно переделал дом 1957 года постройки. В особняке площадью 199 квадратных метров есть четыре спальни, три ванных комнаты и дополнительный санузел, а также кухня, гостиная и кладовая. Стены в нем выполнены из стекла. Из гостиной можно попасть на большую террасу, подходящую для приемов пищи, а из спален — на балконы, откуда открывается вид на океан.

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На участке размером в 0,16 гектара есть двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями, гостиная и небольшая кухня с барной стойкой, зона для отдыха с видом на океан, а также гараж на два автомобиля с зарядной станцией для электромобиля. Новыми соседями Кардашьян и Баркера стали актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис, а также режиссер Джордж Лукас.

О том, что О'Брайен решил избавиться от дома в Карпинтерии, стало известно в июле. Изначальная цена за него составляла 16,5 миллиона долларов. Ведущий приобрел этот особняк семь лет назад за 7,9 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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