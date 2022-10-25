Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист

МИД заявил о расширении списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию

В ответ на введение восьмого пакета антироссийских санкций Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС, участвующих в военных поставках оружия и техники в интересах Украины. Об этом сообщили представители российского МИД, соответствующий документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Россия адекватно и своевременно ответит на «любые недружественные акции со стороны западных стран».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов в Европе, а их полная конфискация. Глава ЕК назвала конфискацию нетривиальной задачей, для решения которой предстоит большая работа, в том числе и в области юридического обоснования подобных действий со стороны ЕС.