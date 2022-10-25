Похожий на мину предмет обнаружили в гумкоридоре в Черном море

СКЦ направит суда для проверки похожего на мину объекта в гумкоридоре в Черном море

Совместный координационный центр (СКЦ) проверяет подозрительный объект, похожий на мину, обнаруженный в одном из морских гуманитарных коридоров, созданных в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению СКЦ, из порта Одессы разрешена отправка буксира «Сапфир» и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра объекта. Суда отправятся к месту в северном секторе коридора в среду, 26 октября.

Ранее российские военные увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного следования судов из черноморских портов Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарный коридор теперь будет открыт круглосуточно.