В российском регионе вернули домой более 420 мобилизованных

В ОНФ сообщили о возвращении домой свыше 420 ошибочно мобилизованных якутян

Более 420 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули домой. Об этом заявил депутат госсобрания республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый, его цитирует РИА Новости.

Депутат выразил благодарность главе республики Айсену Николаеву и заявил, что инициатива Минобороны России о возвращении мобилизованных многодетных отцов является поддержкой семей. Лютый также указал на необходимость отработать механизмы адресной помощи для каждой семьи.

Ранее в Алтайском крае сообщили о возвращении домой более 100 мужчин. Региональный омбудсмен Борис Ларин рассказал, что с начала частичной мобилизации получил обращения, связанные с вопросами о призыве по возрасту и состоянию здоровья.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».