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09:54, 25 октября 2022Экономика

Морские поставки российской нефти и доходы от ее продажи рекордно упали

Bloomberg: доходы России от продажи сырой нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Фото: STR New / Reuters

Морские поставки сырой нефти из России с 14 по 21 октября упали до рекордного минимума на фоне санкций. Сокращение объемов в сочетании с низкой ставкой пошлины (6,06 доллара за баррель) снизили еженедельные доходы Кремля от продажи сырой нефти до самого низкого уровня с февраля, пишет Bloomberg.

По крайней мере, одна из трех стран, которые помогли Москве сохранить экспорт сырой нефти, может сократить закупки российских баррелей. В то время как потоки в Китай и Индию остаются стабильными, два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода приостановили спотовые закупки российской нефти.

Brent от TradingView

Доставка сырья в Индию занимает несколько недель, что увеличивает риск попадания танкеров под санкции ЕС еще до прибытия. Поставки в Индию, вероятно, могут продолжаться примерно до 7 ноября, пока не закончится действие страховки, отмечает агентство. С 14 по 21 октября совокупный объем экспорта российской нефти упал на 290 тысяч баррелей в день (или на 9 процентов) по сравнению с предыдущей неделей. Доходы России от экспортной пошлины на сырую нефть рухнули на 12 миллионов долларов, до 121 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Китай в сентябре сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов и угля. Поставки сырой нефти снизились на 10,5 процента, до 7,46 миллиона тонн. Зимой вступит в силу эмбарго на закупки российской нефти Евросоюзом, за исключением трубопроводных поставок.

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Платон Щукин
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