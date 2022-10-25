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20:43, 25 октября 2022Мир

В МИД заявили об угрозе столкновения России и НАТО из-за поставок оружия Киеву

В МИД заявили, что поставки оружия Киеву приближают прямое столкновение России и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Продолжение поставок оружия Киеву странами Запада повышает угрозу прямого столкновения России и НАТО. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передают «Известия».

«США наращивают накачку Украины вооружениями, предоставляют развединформацию, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — высказался дипломат.

Воронцов добавил, что по вине Вашингтона официальный Киев заявляет не о намерении победить на поле боя, а о необходимости «расчленения» и «уничтожения» России.

Ранее главы МИД и Министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом. Бюджет Германии на 2023 год предусматривает почти 700 миллионов евро на военную помощь Киеву.

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Виктория Кондратьева
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