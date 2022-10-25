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13:00, 25 октября 2022Наука и техника

Пользователей Windows 7 оставят без популярного браузера

Google перестанет выпускать браузер Chrome для пользователей Windows 7

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Пользователи ОС Windows 7 останутся без браузера Google Chrome. Об этом сообщает издание Android Police.

Google объявила, что перестанет выпускать актуальные версии своего браузера Chrome для Windows 7. В ближайшее время компания представит сборку Chrome 110, стабильная версия которой ожидается 7 февраля 2023 года. По словам специалистов, для дальнейшего использования популярной программы пользователям необходимо будет обновиться до Windows 10 или 11 — ОС Windows 8 также не будет поддерживаться.

«Хотя Google не будет делать ничего, чтобы помешать пользователям старых платформ продолжать устанавливать и запускать более ранние выпуски Chrome, они упустят последние важные улучшения безопасности и удобства использования», — отметили журналисты.

Google прекратила основную поддержку Chrome для пользователей Windows 7 еще в 2020 году. Операционная система вышла в 2009-м.

В июле стало известно, что компания Microsoft будет поддерживать обновлениями устаревшую Windows 7 еще как минимум три года. Однако меры коснутся лишь платных корпоративных версий операционной системы, предназначенных для организаций.

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Андрей Ставицкий
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