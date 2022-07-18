Microsoft отказалась «хоронить» Windows 7

Deskmodder: Microsoft будет поддерживать Windows 7 до 2026 года

Компания Microsoft будет поддерживать обновлениями устаревшую Windows 7 еще как минимум три года. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

Специалисты обратили внимание на июльские обновления KB5015861 и KB5015862 и обнаружили в коде ключи для продления лицензии на Windows 7 в течение ближайших трех лет. Согласно одному из лицензионных документов, компания будет поддерживать устаревшую ОС до 7 января 2026 года. В этой связи энтузиасты предположили, что Microsoft отказалась от планов «хоронить» Windows 7.

При этом авторы отметили, что американский IT-гигант будет поддерживать лишь платные корпоративные версии операционной системы, предназначенные для организаций. К ним относятся Windows 7 SP1 Enterprise, SP1 Pro, Server 2008 R2, Embedded Standard 7 и Embedded POS Ready 7.

Официальная поддержка Windows 7, которая вышла в октябре 2009 года, была прекращена в 2020 году. Журналисты Deskmodder отметили, что, по данным Statcounter, доля популярной ОС составляет 11,54 процента — для сравнения, доля актуальной Windows 11 составляет 10,96 процента. Авторы подчеркнули, что более длительная поддержка Windows 7 позволит пользователям системы дать больше времени на переход на новую ОС.

В конце июня Microsoft назвала сроки окончания поддержки ОС Windows 8.1. По словам специалистов компании, поддержка операционной системы будет прекращена 10 января 2023 года.