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17:48, 25 октября 2022Силовые структуры

Застрелившего из ружья двоих знакомых россиянина арестовали

В Подмосковье поместили в СИЗО мужчину, застрелившего из ружья двоих друзей в пьяной ссоре

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Орехово-Зуево суд поместил в СИЗО 37-летнего местного жителя, застрелившего в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Арестованному россиянину предъявлено обвинение части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным ведомства, в ночь на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя друзьями. В ходе конфликта он взял охотничье ружье и застрелил собутыльников, после чего вызвал правоохранительные органы на место преступления и сдался.

Стрельба произошла в СНТ «Меланжист».

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Екатерина Власова
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