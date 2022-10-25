Российским пенсионерам рассказали об изменении графика выплат в ноябре

Доцент Иванова-Швец объяснила, как на график выплаты пенсий влияет День народного единства

Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России изменится график начисления пенсий. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В этом году ноябрьские выходные будут длиться с 4 по 6 число. По словам эксперта, начисление или доставка пенсии осуществляются по графику. И если даты выплаты совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику. Это регламентируется в соответствии с приказом Минтруда России.

Иванова-Швец подчеркнула, что данные требования всегда соблюдаются. Что касается получения выплат через почту России, то пока нет ясности с графиком работы отделений: если они будут работать, то получить пенсию будет можно, например, 5 ноября.

В ближайшие годы пенсии в России будут расти с опережением инфляции, но зарплаты станут увеличиваться быстрее. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости к 2026 году составит около 30 процентов средней номинальной зарплаты. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023-2025 годах.