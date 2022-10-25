Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:02, 25 октября 2022Россия

Российским пенсионерам рассказали об изменении графика выплат в ноябре

Доцент Иванова-Швец объяснила, как на график выплаты пенсий влияет День народного единства

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России изменится график начисления пенсий. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В этом году ноябрьские выходные будут длиться с 4 по 6 число. По словам эксперта, начисление или доставка пенсии осуществляются по графику. И если даты выплаты совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику. Это регламентируется в соответствии с приказом Минтруда России.

Иванова-Швец подчеркнула, что данные требования всегда соблюдаются. Что касается получения выплат через почту России, то пока нет ясности с графиком работы отделений: если они будут работать, то получить пенсию будет можно, например, 5 ноября.

В ближайшие годы пенсии в России будут расти с опережением инфляции, но зарплаты станут увеличиваться быстрее. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости к 2026 году составит около 30 процентов средней номинальной зарплаты. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023-2025 годах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией
Российским пенсионерам рассказали об изменении графика выплат в ноябре
Похороненная заживо мужем в лесу женщина сумела спастись из могилы
Кулеба обсудил с госсекретарем США поставку Украине систем ПВО
Стало известно о протестах против энергополитики на востоке Германии
Немецкий врач насыпал кокаин на пенис и убил любовницу
Умер актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан
Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в Китае
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.