Германия передаст Украине две РСЗО и четыре гаубицы

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что передаст Киеву 2 РСЗО MARS и 4 гаубицы Panzerhaubitze

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом он сообщил в ходе брифинга в украинской столице, его цитирует РИА Новости.

«Я сегодня пообещал господину президенту [Зеленскому], что скоро будут переданы две системы MARS, а также четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000», — сказал Штайнмайер.

По словам немецкого президента, они будут переданы Украине в ближайшие дни.

Штайнмайер прибыл на Украину 25 октября. Это его первый визит в страну после начала спецоперации. В ходе визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Всего через несколько минут после прибытия президента ФРГ в город Корюковку прозвучала воздушная тревога.