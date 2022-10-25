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06:30, 25 октября 2022Наука и техника

Песок предложили использовать для лечения ожирения

Pharmaceutics: для лечения ожирения предложили использовать очищенный песок

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Южной Австралии в совместной работе с Glantreo Limited предложили использовать очищенный песок для лечения ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

В процессе работы ученые использовали частицы искусственного кремнезема (оксид кремния) для препятствия адсорбции жиров и углеводов в организме. Кроме того, была создана среда, имитирующая желудочно-кишечный тракт во время переваривания пищи с высоким содержанием жира и углеводов. Частицы были изготовлены с большой площадью поверхности таким способом, чтобы оптимально впитывать пищеварительные ферменты и другие необходимые соединения. Авторы заметили, что пористые частицы кремнезема с шириной пор от 6-10 нанометров идеально подходят для запуска реакции на жиры и сахара.

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Технология оказалась более щадящей для желудка с меньшим количеством неприятных побочных эффектов в отличие от распространенного препарата от ожирения. В будущем исследователи хотят проверить этот метод на животных моделях, чтобы определить все нюансы на биологических видах.

В сентябре сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Техасе выступили с предложением отнести ожирение в разряд расстройства мозга наравне с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и синдромом Аспергера.

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Елена Апазиди
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