Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:36, 25 октября 2022Россия

В российском регионе скончался еще один мобилизованный

В Новосибирской области скончался мобилизованный из Тувы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирские, где военную подготовку перед отправку в зону СВО проходят жители Новосибирской области и регионов Восточной Сибири, скончался житель Тувы. Об этом сообщается на официальной странице правительства российского региона во «ВКонтакте».

«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении правительства.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

Там уточняется, что о случившемся сообщили главе Тувы Владиславу Ховалыгу. Расследование случившегося будет вести Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России и военная прокуратура по Центральному военному округу.

3 октября в Новосибирском высшем командном училище умер один из мобилизованных из Братска, сообщала региональный омбудсмен Нина Шалабаева. Уполномоченная по правам человека впоследствии заявила о гибели еще одного призывника в военном командном училище российского региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Небензя озвучил последствия для Украины после применения «грязной бомбы»
Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев
Мэр Кейптауна призвал власти ЮАР запретить вход в порт «яхте Мордашова»
В СПЧ призвали проверить Росрезерв из-за обеспечения военнослужащих
В Совбезе допустили превращение «тройки» по Афганистану в «пятерку»
Турция потребовала от России дать скидку на газ и подождать
Депутаты предложили сажать коллекторов на десять лет
Троих старейшин «Свидетелей Иеговы» из России осудят за экстремизм
В российском регионе скончался еще один мобилизованный
Тренер по позированию поделилась идеями осенней фотосессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.