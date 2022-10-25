В российском регионе скончался еще один мобилизованный

В Новосибирской области скончался мобилизованный из Тувы

В Новосибирские, где военную подготовку перед отправку в зону СВО проходят жители Новосибирской области и регионов Восточной Сибири, скончался житель Тувы. Об этом сообщается на официальной странице правительства российского региона во «ВКонтакте».

«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении правительства.

Там уточняется, что о случившемся сообщили главе Тувы Владиславу Ховалыгу. Расследование случившегося будет вести Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России и военная прокуратура по Центральному военному округу.

3 октября в Новосибирском высшем командном училище умер один из мобилизованных из Братска, сообщала региональный омбудсмен Нина Шалабаева. Уполномоченная по правам человека впоследствии заявила о гибели еще одного призывника в военном командном училище российского региона.