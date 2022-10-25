Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 25 октября 2022Россия

В Кремле раскритиковали подход США к сообщениям о «грязной бомбе» Киева

Песков назвал непозволительным подход США к заявлениям о применении Киевом «грязной бомбы»

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Подход США к сообщениям о возможном применении Киевом «грязной бомбы» является непозволительным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что такое отношение делает недопустимым опасность возможного применения такого оружия.

«Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен (...) Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — заявил Песков.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Он уточнил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

При этом в Минобороны России заявили о наличии у Киева научной базы для создания «грязной бомбы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал США начать мирные переговоры с Россией
В Кремле анонсировали открытое выступление Путина на совете по обеспечению СВО
ЦБ раскритиковал идею страхования карт от действий мошенников
Литва уничтожит Дом Москвы
Условия по семейной ипотеке в России захотели смягчить
В Кремле сочли глупостью идею возведения стен на границах ЕС с Россией
СБУ сообщила о задержании сотрудничавших с РИА Новости блогеров
Кремль выразил готовность обсуждать с папой Римским развязки ситуации на Украине
IKEA высказалась о возможности возвращения в Россию
В Кремле раскритиковали подход США к сообщениям о «грязной бомбе» Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.