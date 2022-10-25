В Кремле раскритиковали подход США к сообщениям о «грязной бомбе» Киева

Песков назвал непозволительным подход США к заявлениям о применении Киевом «грязной бомбы»

Подход США к сообщениям о возможном применении Киевом «грязной бомбы» является непозволительным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что такое отношение делает недопустимым опасность возможного применения такого оружия.

«Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен (...) Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — заявил Песков.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Он уточнил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

При этом в Минобороны России заявили о наличии у Киева научной базы для создания «грязной бомбы».