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14:54, 25 октября 2022Мир

Раскрыта доля выступающих за поддержку Украины жителей США

The Hill: 42 процента американцев считают, что Вашингтон обязан помогать Украине

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.com

В американском обществе заметили признаки раскола по вопросу поддержки Украины, в частности, из-за цены, которую вынуждены платить сами США. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Согласно раскрытым данным, 42 процента жителей страны считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву.

Отмечается, что среди сторонников Республиканской партии доля таких респондентов составляет 29 процентов, а в числе избирателей Демократической партии — 56 процентов. Кроме того, за поддержку Украины выступают 38 процентов независимых избирателей.

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При этом на идею о переселении украинских граждан на территорию США 63 процента участников исследования отреагировали одобрительно: из них 78 процентов респондентов-демократов, 61 процент независимых и 49 процентов республиканцев.

Таким образом, считают авторы материала, граждане США по-прежнему поддерживают курс властей на оказание помощи Украине, однако между ними начинает наблюдаться раскол.

25 октября обозреватель Том Роган заявил, что американские налогоплательщики страдают из-за объемов помощи Киеву. Он призвал администрацию президента Соединенных Штатов внести ясность относительно их целей на Украине, а европейских лидеров — принимать более активное участие в вопросах помощи.

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Варвара Кошечкина
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