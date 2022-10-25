Порошенко назвали единственным поздравившим главу КНР украинским политиком

«Страна.ua»: Порошенко стал единственным украинским политиком, поздравившим главу КНР

Экс-президента Украины Петра Порошенко журналисты издания «Страна.ua» назвали единственным действующим украинским политиком, который поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок.

«Поздравляю Его Превосходительство Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК 20-го созыва Коммунистической партии Китая!» — написал Порошенко в Twitter, прикрепив к посту фотографию, на которой он запечатлен с главой КНР.

Бывший президент подчеркнул, что Си Цзиньпин является сторонником мира и развития, а Китай при нем сосредоточится на смягчении глобальных вызовов безопасности, вызванных конфликтом на Украине. Кроме того, Порошенко уверен, что КНР присоединится к международным усилиям «по прекращению российской агрессии».

23 октября прошел первый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва, на котором Си Цзиньпин был переизбран на пост генсека партии на третий срок. Помимо этого, его утвердили на третий срок в должности председателя Военного совета ЦК КПК.

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран.